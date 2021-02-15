بوتين يهنئ دراغي برئاسة الحكومة الإيطالية

أفاد الموقع الإلكتروني للكرملين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، بعث بالتهنئة إلى ماريو دراغي بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء إيطاليا.

وقال بوتين، في التهنئة: "السيد دراغي المحترم، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الخالصة، على توليكم منصب رئيس مجلس الوزراء في إيطاليا".

وأعرب الرئيس الروسي، عن أمله في أن "يساهم نشاطكم على رأس الحكومة، في تطور العلاقات الروسية –الإيطالية بشكل بناء، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لصالح شعوبنا، ومصلحة تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية وفي العالم أجمع".

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وتمنى بوتين، لرئيس الوزراء الإيطالي الجديد، النجاح في حل المهمات التي تقف أمامه، وكذلك الصحة والرفاه.

المصدر: نوفوستي