جونسون: تبرئة ترامب دليل استقرار الديمقراطية الأمريكية

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي انتهت إلى تبرئته من التهم الموجهة إليه، تدل على رسوخ الديمقراطية الأمريكية.

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وقال جونسون لقناة CBS التلفزيونية اليوم الأحد: "أعتقد أن المحاكمة في أمريكا توحي بكل وضوح بأنه بعد كل هذه الجلبة فإن الديمقراطية الأمريكية تبقى قوية ويبقى الدستور الأمريكي قويا ومستقرا".

وفي 13 فبراير، أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي في التوصل إلى أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، وذلك في ختام محاكمة استمرت خمسة أيام في مبنى الكونغرس، الذي اقتحمه مؤيدو ترامب مطلع يناير، لمنع تصديق الكونغرس على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

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وأسفر اقتحام مبنى الكابيتول عن مقتل أربع من أنصار ترامب وأحد رجال الشرطة.

المصدر: راديو سبوتنيك