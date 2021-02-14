مصر وإسبانيا تنفذان تدريبا بحريا في البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصـرية والإسبانية، اليوم الأحد، تدريبا بحريا عابرا بقاعدة "برنيس" البحرية في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

إقرأ المزيد

واشترك في التدريب الفرقاطة المصـرية "شرم الشيخ"، ولنش الصواريخ "18 يونيو"، مع سفينة الإبرار الإسبانية "ESPS CASTILLA LPD".

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها تمرين الإمداد بالبحر، وتشكيلات الإبحار المختلفة.

كما تم التدرب على تمارين المواصلات الإشارية، بالإضافة إلى تمارين تبادل "الهل" على أسطح الوحدات البحرية.

جدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدف الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات.

المصدر: RT