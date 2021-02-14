بدء الانتخابات البرلمانية في كوسوفو

فتحت مراكز الاقتراع في كوسوفو، اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية في كوسوفو، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد، أن حوالي 1.8 مليون شخص يملكون حق الاقتراع. وذكرت أن 2.3 ألف مركز اقتراع، فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين منذ السابعة صباحا ( 9.00 بتوقيت موسكو)، وستواصل العمل حتى السابعة في المساء (الساعة 21.00 بتوقيت موسكو). ويراقب سير التصويت، 19 ألف مراقب محلي وأجنبي.

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يتألف برلمان كوسوفو من مجلس واحد بـ120 مقعدا، من بينها 10 مقاعد للصرب، و10 أخرى لممثلي الأقليات القومية الأخرى.

ويتنافس على كل هذه المقاعد، 28 حزبا وائتلافا سياسيا من بينها 2 تمثل الصرب في المنطقة، بما في ذلك "القائمة الصربية".

المصدر: نوفوستي