إيلون ماسك يوجه دعوة لبوتين

توجه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إلى الرئيس فلاديمير بوتين عبر الحساب الرسمي للرئيس الروسي على "تويتر"، ودعاه بلغتين إلى تبادل الحديث من خلال شبكة التواصل الاجتماعي Clubhouse.

وقال ماسك، مخاطبا بوتين بالإنجليزية: "هل ترغبون في الانضمام إلي لإجراء الحديث في Clubhouse".

وأضاف ماسك القول، باللغة الروسية: "إنه لشرف عظيم أن أتحدث معكم".

جدير بالذكر، أن Clubhouse، هو تطبيق مخصص للاتصال الصوتي، ويمكن استخدامه فقط بعد الحصول على دعوة. وفي هذه الشبكة الاجتماعية، التي باتت تحظى بشعبية كبيرة مؤخرا، توجد "غرف" يمكن للمستخدمين فيها مناقشة مواضيع مختلفة.

المصدر: نوفوستي