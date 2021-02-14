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بكين ترد على واشنطن: لا توجهوا أصابع الاتهام إلينا في جائحة كورونا!

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بكين ترد على واشنطن: لا توجهوا أصابع الاتهام إلينا في جائحة كورونا!
Reuters
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ردت بكين على اتهامات واشنطن بشأن بيانات الأيام الأولى لتفشي COVID-19، وقالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة إنه لا ينبغي توجيه أصابع الاتهام إلى الصين.

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وقالت السفارة إن الولايات المتحدة أضرت بالتعاون متعدد الأطراف ومنظمة الصحة العالمية في السنوات الأخيرة، ولا ينبغي أن توجه أصابع الاتهام إلى الصين والدول الأخرى التي دعمت منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كوفيد -19.

ولفت متحدث باسم السفارة، ردا على بيان صادر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى إن "الصين ترحب بقرار واشنطن إعادة التواصل مع منظمة الصحة العالمية، لكن يجب أن تلتزم "بأعلى المعايير" بدلا من استهداف دول أخرى".

وكان سوليفان دعا أمس السبت الصين إلى إتاحة البيانات من الأيام الأولى لتفشي الوباء، مشيرا إلى "مخاوف عميقة" بشأن الطريقة التي تم بها توصيل نتائج تحقيق منظمة الصحة العالمية في أصول COVID-19.

المصدر: رويترز

 

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