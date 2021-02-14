بيلوسي: ما رأيناه اليوم كان مجموعة "جبانة" من الجمهوريين

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعليقا على قرار تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من التهم الموجهة إليه، إن "ما رأيناه اليوم كان مجموعة جبانة من الجمهوريين".

ووجهت بيلوسي حديثها للجمهوريين المصوتين لصالح تبرئة ترامب قائلة: "يقف هناك ويوجه لائحة الاتهام هذه ضد الرئيس ثم يقول لكن لا يمكنني التصويت لصالحها لأنها تأتي بعد الحقيقة".

وأضافت: "بالنسبة لميتش ماكونيل.. هذا الموقف لم يكن ليتم سماعه منه قبل العشرين من يناير في مجلس الشيوخ".

وتابعت: "ما رأيناه في مجلس الشيوخ اليوم كان مجموعة جبانة من الجمهوريين الذين ليس لديهم على ما يبدو خيارات، لأنهم كانوا يخشون الدفاع عن وظيفتهم، والمؤسسة التي يخدمون فيها".

واعتبرت أن تصريح ماكونيل الذي قال فيه إن ترامب ما زال مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أفعاله في منصبه، كان "خطابا مخادعا".

المصدر: "ABC"



