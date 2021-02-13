إيلون موسك: "أنا كائن فضائي"

قال الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال إيلون موسك إنه "كائن فضائي"، وذلك خلال نقاش بالتغريدات عبر موقع "تويتر" مع رجل الأعمال الهندي كونال شاه.

وجرت المحادثة مساء أمس الجمعة بعد أن سأل كونال شاه مؤسس تطبيق مدفوعات الائتمان "CRED" موسك كيف يمكنه إدارة شركاته، حيث قال: "قد ينتهي الأمر بإيلون موسك بتشغيل أكثر من 500 مليار شركة في وقت واحد في سن مبكرة. ما أريد أن أفهمه حقا: كيف يفعل ذلك؟ كيف يصمم مؤسساته؟..وأسئلة كثيرة".

Elon musk may end up running 4+ 500 billion companies simultaneously at a relatively young age.



What I want to really understand: how does he do it? How does he manage context switching? How does he design his Org?



So many questions. — Kunal Shah (@kunalb11) February 11, 2021

واستغل موسك البالغ من العمر 49 عاما، الفرصة للتوضيح بشأن هويته الحقيقية، وكتب مجيبا شاه ممازحا: "أنا كائن فضائي.. إنتروبيا أكدت ذلك".

I’m an alien — Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2021

وأثار هذا التصريح لموسك الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث سأل أحد مستخدمي "تويتر": "هل هذا هو سبب بنائك مركبة فضائية للعودة إلى كوكبك؟".

المصدر: RT