وزير فرنسي يرجح فوز لوبان بانتخابات الرئاسة 2022
AFP FRED DUFOUR
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رجح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير فوز زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان في انتخابات الرئاسة التي ستشهدها فرنسا عام 2022.
وأضاف أنه يأمل في أن يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون للفوز بفترة ثانية والمساعدة بمنع فوز لوبان.
وقال لو مير لمحطة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "نعلم جميعا أن انتخاب مارين لوبان أمر محتمل. إنه احتمال سياسي ويجب معارضة ذلك.. أتمنى أن يترشح إيمانويل ماكرون ويعاد انتخابه".
ومنيت لوبان بهزيمة قاسية أمام ماكرون في انتخابات 2017، لكن استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى أنها ستكون المنافس الرئيسي لماكرون في الانتخابات المقبلة.
المصدر: رويترز