 
مباشر

وزير فرنسي يرجح فوز لوبان بانتخابات الرئاسة 2022

أخبار العالم

وزير فرنسي يرجح فوز لوبان بانتخابات الرئاسة 2022
AFP FRED DUFOUR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prl4

رجح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير فوز زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان في انتخابات الرئاسة التي ستشهدها فرنسا عام 2022.

وأضاف أنه يأمل في أن يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون للفوز بفترة ثانية والمساعدة بمنع فوز لوبان.

وقال لو مير لمحطة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "نعلم جميعا أن انتخاب مارين لوبان أمر محتمل. إنه احتمال سياسي ويجب معارضة ذلك.. أتمنى أن يترشح إيمانويل ماكرون ويعاد انتخابه".

إقرأ المزيد
لوبان يتنبأ لابنته بالفشل في انتخابات الرئاسة
لوبان يتنبأ لابنته بالفشل في انتخابات الرئاسة

ومنيت لوبان بهزيمة قاسية أمام ماكرون في انتخابات 2017، لكن استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى أنها ستكون المنافس الرئيسي لماكرون في الانتخابات المقبلة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا