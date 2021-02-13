البابا فرنسيس يتغنى بـ "جمال" الإذاعة

قال البابا فرنسيس في رسالة إلى الإعلاميين إنه "من المهم أن نحتفظ بذكرى تاريخنا وألا نحنّ إلى الماضي وإنما إلى المستقبل الذي نحن مدعوون لبنائه".

وتابع البابا في رسالته التي نشرها بمناسبة الذكرى السنوية الـ90 لتأسيس إذاعة الفاتيكان، قائلا: "الإذاعة تملك هذا الجمال: هي تحمل الكلمة أيضا إلى الأماكن النائية، وتقرنها اليوم أيضا بالصور والنصوص المكتوبة".

إن الإذاعة تملك هذا الجمال: هي تحمل الكلمة أيضًا إلى الأماكن النائية. — البابا فرنسيس (@Pontifex_ar) February 13, 2021

وتزامنت هذه الرسالة مع الدعوة التي وجهها فرنسيس إلى جميع الإعلاميين في الرسالة الأخيرة لليوم العالمي للاتصالات في مايو الماضي، عندما حثهم على "تمييز المظهر المخادع من الحقيقة"، لا سيما "تلك التي لا يخبرها أحد لأننا لا نتعب أنفسنا بالذهاب والبحث عنها حيث تتجلى".

وقال للعاملين في قطاع الإعلام وشبكات التواصل: "هلُمَّ انْظُروا! لا شيء يمكنه أبدا أن يحل مكان الاطلاع الشخصي على الوقائع".

وأضاف: "جميعنا مسؤولون عن الاتصالات التي نقوم بها، وعن المعلومات التي نقدمها، وعن التحكم الذي يمكننا أن نمارسه معا على الأخبار الكاذبة، لنكشفها. جميعنا مدعوون لنكون شهودا على الحقيقة: فلنذهب ونرى ونشارك".

المصدر: أخبار الفاتيكان