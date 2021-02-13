اعتقال رئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب في قرغيزستان

اعتقلت أجهزة الأمن في قرغيزستان رئيس مجلس إدارة أكبر شركة لإنتاج الذهب في البلاد، بتهمة الفساد.

وأعلنت اللجنة الحكومية للأمن القومي أمس الجمعة أن عناصر هيئة مكافحة الفساد احتجزوا رئيس مجلس إدارة مؤسسة "قرغيز ألتين" الحكومية، ألميرزا أوكوبايف، خلال تلقيه رشوى بقيمة 100 ألف سوم قرغيزي (أي نحو 1.2 ألف دولار).

كما يواجه رئيس الشركة اتهامات بابتزاز بعض رؤساء المؤسسات في قطاع إنتاج الذهب، مهددا بإقالتهم في حال عدم دفعهم رشاوى إليه.

وتولى أوكوبايف (33 عاما) منصب رئيس مجلس إدارة "قرغيز ألتين" في نوفمبر الماضي.

المصدر: وسائل إعلام قرغيزية