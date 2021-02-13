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330 يهوديا من "الفلاشا" يصلون إسرائيل رغم إغلاق البلاد

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330 يهوديا من
Reuters Reuters Photographer
مواطنون إثيوبيون يهود
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وصل أمس الجمعة، 330 مهاجرا يهوديا قادمين من إثيوبيا إلى مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، رغم إغلاق الأجواء في البلاد بسبب جائحة كورونا.

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وتأتي هذه الرحلة، وهي السابعة منذ بدء عملية "تسور إسرائيل"، ضمن خطة حكومية إسرائيلية لاستقدام 2000 يهودي من "الفلاشا" إلى إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال  شهر يناير الماضي، وصل 162 من يهود "الفلاشا"، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى إسرائيل، ضمن العملية الحكومية.

وهناك نحو 20 ألف مهاجر يهودي وصلوا إلى إسرائيل عام 2020، قادمين من 70 دولة.

المصدر: "I24NEWS".

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