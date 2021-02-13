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ميلانيا ترامب تعلن افتتاح مكتبها

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ميلانيا ترامب تعلن افتتاح مكتبها
Reuters
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أعلنت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، عن افتتاح "مكتب ميلانيا ترامب".

وجاء في تغريدة نشرتها زوجة الرئيس السابق، على "تويتر": "تعلن ميلانيا ترامب عن افتتاح مكتب ميلانيا ترامب. تابعوا الأخبار والتحديثات على هذا الحساب".

في وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن"، أن ميلانيا ترامب تخطط لفتح مكتب في بالم بيتش لدعم مبادرتها تحت عنوان Be Best، والتي من خلالها تروج زوجة دونالد ترامب، لنمط الحياة الصحي والسليم بين الأطفال والمراهقين، وخاصة الاستخدام الآمن للإنترنت، ومكافحة الإدمان على المخدرات والعقاقير الطبية.

المصدر: نوفوستي

 

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