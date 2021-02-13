منع أحدث الطائرات الأوكرانية من الطيران

قالت وكالة الطيران الحكومية الأوكرانية، إنها استبعدت أحدث طائرتين أوكرانيتين من طراز An-132D و An-178، من سجل الدولة للطائرات المدنية المسموح لها بالطيران.

وتضمنت قائمة الطائرات الممنوعة من الطيران، 50 طائرة ومروحية من مختلف الأنواع والفئات.

ووفقا للوثيقة، تم اتخاذ القرار لأن هذه الطائرات لم تكن تملك شهادة الصلاحية للطيران خلال عامين، ولم تتمكن وكالة الطيران الحكومية خلال هذه الفترة، من الوصول إليها للتحقق من صلاحيتها للطيران والعمل.

وتعود ملكية طائرة An-132D المدرجة برقم التسجيل UR-EXK، وطائرة An-178 برقم تسجيل UR-EXP، إلى شركة أنطونوف الحكومية.

و An-132 هي طائرة شحن متوسطة المدى، وتعتبر نموذجا معدلا للطائرة السوفيتية An-32. وتم الاتفاق على تطويرها في فبراير 2015 بين شركة أنطونوف الأوكرانية، وشركة Taqnia Aeronautics السعودية.

أما An-178، فهي طائرة نقل قصيرة المدى، وتعتبر نموذجا معدلا لطائرة An-158.

المصدر: نوفوستي





