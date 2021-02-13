رئيس أوكرانيا يرفق تغريدة معايدة للشعب الصيني بصورة لعاصمة دولة أخرى!

نشر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على "تويتر" تهنئته إلى سكان الصين بمناسبة حلول العام الصيني الجديد الذي صادف هذا العام 12 فبراير، لكنه أرفقها بصورة لكاتماندو عاصمة نيبال.

وجاء في نص التهنئة: "باسمي وباسم جميع الأوكرانيين، أقدم التهنئة للرئيس الصيني السيد شي جين بينغ، والشعب الصيني الصديق بمناسبة عيد الربيع".

وأعرب زيلينسكي، عن ثقته في استمرار وتطور التعاون الصيني – الأوكراني، المفيد للجانبين.

ولاحظ مستخدمو "تويتر" الخطأ في الصورة ونشروا تعليقات ساخرة من زيلينسكي، ما دفع الرئيس الأوكراني لتعديل التغريدة بحذف الصورة وإبقاء النص فقط.

Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалуhttps://t.co/LjoBt9qyW1pic.twitter.com/3l0m26Hm0Q — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) February 12, 2021

وفي واقعة مماثلة جرت في أكتوبر الماضي، نشر مكتب رئيس أوكرانيا تقريرا عن زيارة زيلينسكي إلى ريغا، وفيه تم الخلط بين لاتفيا وليتوانيا.

وفي يوليو سمى المكتب الصحفي في الرئاسة الأوكرانية تورنتو عاصمة كندا، بدلا من أوتاوا.

المصدر: "نوفوستي"