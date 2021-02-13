سلطات بنما تبحث مع روسيا توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسية

أكدت السفارة الروسية في بنما أن سلطات البلاد تجري مباحثات مع روسيا بشأن توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى بنما.

وقال الملحق الصحفي للسفارة الروسية، أوليغ فيشنيفيتسكي، في حديث لوكالة "نوفوستي" إنه "في الوقت الحالي هناك مباحثات بين وزارة الصحة في بنما والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة"، مضيفا أن المباحثات تجري بشكل افتراضي عبر الانترنت.

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وتشير رسالة وجهتها وزارة الصحة البنمية إلى رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اطلعت عليها "نوفوستي"، إلى أن سلطات بنما مستعدة لإصدار ترخيص لاستخدام اللقاح الروسي.

يذكر أن أكثر من 20 دولة في العالم، بينها الأرجنتين والجزائر وفنزويلا والإمارات وإيران وتونس ولبنان وصربيا والبحرين وكازاخستان، وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأمل بإضافة اللقاح الروسي إلى برنامج "كوفاكس" الدولي لتوزيع اللقاحات.

المصدر: نوفوستي