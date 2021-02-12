فريق الدفاع عن ترامب يعتبر مساءلته "انتقاما سياسيا"

قدم محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفاعهم لتبرئته من اتهامات التحريض على اقتحام مبنى الكونغرس الشهر الماضي، وقالوا إن مساءلته "انتقام سياسي" من الديمقراطيين.

ويتوقع أن يستغرق فريق الدفاع ما بين 3 إلى 4 ساعات للترافع عن موكله، وحاولة إثبات أن ترامب لم يكن مسؤولا عن التحريض على أعمال الشغب التي وقعت في يناير الماضي، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة.

وقال المحامي مايكل فان دير فين: "المساءلة أمام مجلس الشيوخ هي إجراء غير عادل وغير دستوري وعمل من أعمال الانتقام السياسي".

وأضاف: "مجمل تصريحات ترامب لمؤيديه تمثلت في أن العملية الديمقراطية سوف تسير وفقا لنص القانون وينبغي أن تسير كذلك"، موضحا أن "هذه ليست كلمات شخص يحرض على تمرد عنيف".

المصدر: "رويترز"