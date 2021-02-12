 
مباشر

فريق الدفاع عن ترامب يعتبر مساءلته "انتقاما سياسيا"

أخبار العالم

فريق الدفاع عن ترامب يعتبر مساءلته
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prf8

قدم محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفاعهم لتبرئته من اتهامات التحريض على اقتحام مبنى الكونغرس الشهر الماضي، وقالوا إن مساءلته "انتقام سياسي" من الديمقراطيين.

ويتوقع أن يستغرق فريق الدفاع ما بين 3 إلى 4 ساعات للترافع عن موكله، وحاولة إثبات أن ترامب لم يكن مسؤولا عن التحريض على أعمال الشغب التي وقعت في يناير الماضي، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة.

وقال المحامي مايكل فان دير فين: "المساءلة أمام مجلس الشيوخ هي إجراء غير عادل وغير دستوري وعمل من أعمال الانتقام السياسي".

وأضاف: "مجمل تصريحات ترامب لمؤيديه تمثلت في أن العملية الديمقراطية سوف تسير وفقا لنص القانون وينبغي أن تسير كذلك"، موضحا أن "هذه ليست كلمات شخص يحرض على تمرد عنيف".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا