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هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب منطقة الحدود بين طاجيكستان والصين

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هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب منطقة الحدود بين طاجيكستان والصين
Reuters
هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب منطقة حدود طاجيكستان وإقليم شينجيانغ الصيني
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قال مركز "جي إف زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض إن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة ضربت منطقة الحدود بين طاجيكستان وإقليم شينجيانغ الصيني في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة.

وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق 86 كيلومترا.

المصدر: وكالات

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