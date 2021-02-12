هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب منطقة الحدود بين طاجيكستان والصين

قال مركز "جي إف زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض إن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة ضربت منطقة الحدود بين طاجيكستان وإقليم شينجيانغ الصيني في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة.

وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق 86 كيلومترا.

المصدر: وكالات