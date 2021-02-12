متحدث أوروبي: العمل جار بشكل سري لفرض عقوبات ضد روسيا بسبب نافالني

قال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التحضير لعقوبات جديدة، قد تفرض ضد روسيا بسبب أليكسي نافالني، مستمر ويتسم بطابع السرية.

وأضاف ستانو، في حديث لوكالة "نوفوستي": "بالنسبة للعقوبات المحتملة، لا يسعني إلا أن أضيف أن العمل مستمر. لكن عملية إعداد ومناقشة واعتماد قائمة (العقوبات) تتسم بالسرية، لذلك لن نقوم لاحقا بالتعليق على ذلك".

وأشار ستانو، إلى أن صدور قرار فرض العقوبات الجديدة، سيتطلب موافقة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي