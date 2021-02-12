 
مباشر

وفاة أول مصاب بالسلالة البريطانية من كورونا في شمال إيران

أخبار العالم

وفاة أول مصاب بالسلالة البريطانية من كورونا في شمال إيران
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pram

أعلنت جامعة قزوين للعلوم الطبية الإيرانية، اليوم الجمعة، وفاة أول مصاب بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد في مدينة قزوين شمال إيران.

إقرأ المزيد
إيران وروسيا تجريان محادثات حول الإنتاج المشترك للقاح
إيران وروسيا تجريان محادثات حول الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك v"

وقالت الجامعة في بيان إن نتائج تحاليل أفراد أسرة المتوفى البالغ من العمر 48 عاما، إيجابية، لكن من دون ظهور أي أعراض عليهم، مشيرة إلى أنهم يخضعون راهنا للحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم تسجيل 58 وفاة و7298 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أرجاء البلاد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا