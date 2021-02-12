إصابات كورونا العالمية تتجاوز 107 ملايين

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يربو على 107.85 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و368363.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة عالميا بـ 27463132 إصابة، و475814 حالة وفاة.

تلتها الهند بـ10880603 إصابات و155447 حالة وفاة.

أما عربيا فقد تصدر العراق بـ636908 إصابات، و13144 حالة وفاة.

وفي المرتبة الثانية فقد حل المغرب بـ477160 إصابة، و8440 حالة وفاة.

المصدر: رويترز