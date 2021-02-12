الكرملين: بوتين لن يلقي كلمة في مؤتمر ميونيخ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط لإلقاء كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي سيعقد عبر الفيديو في 19-20 فبراير الجاري.

وسيشارك في المؤتمر، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، والمبعوث الأمريكي الخاص للشؤون المناخية جون كيري.

ولم يتضح بعد، هل ستشارك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في هذه الفعالية الدولية أم لا.

عادة يعقد مؤتمر ميونيخ للأمن، في شهر فبراير. ويجمع بشكل تقليدي قادة دول كثيرة، ومجموعة من السياسيين والخبراء، الذين يلتقون في عاصمة بافاريا لمناقشة القضايا الدولية الملحة. ولكن في هذا العام، سيعقد الحدث، عبر الفيديو، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

المصدر: نوفوستي