الجيش في ميانمار يعفو عن أكثر من 23 ألف سجين

أمر النظام العسكري في ميانمار بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين، اليوم الجمعة، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين.

وجاء في صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" التابعة للدولة، أن "مجلس ادارة الدولة ألغى عقوبة 23314 سجينا في السجون والمعسكرات".

وذكر بيان منفصل أنه سيتم أيضا إطلاق سراح 55 سجينا أجنبيا آخر. ووقع كلا الأمرين قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ.

وقالت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الخميس، إنها تملك أدلة تؤكد استخدام شرطة ميانمار للذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مبينة أن هذه الأدلة تدحض مزاعم الجيش بأن قوات الأمن لم تكن تحمل أسلحة فتاكة.

المصدر: "أ ف ب"