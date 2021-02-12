بلينكن يؤكد لغوتيريش التزام واشنطن بالتعاون مع الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بالتعاون متعدد الجوانب مع الأمم المتحدة، وذلك في اتصال أجراه الخميس مع الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش.

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وحسب بيان للخارجية الأمريكية، فقد أعرب بلينكن عن اهتمام الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة في ما يخص تحديات عدة يواجهها العالم، من أزمة فيروس كورونا إلى قضايا التغير المناخي.

وتطرق الطرفان إلى الملف السوري، وأكدا على الالتزام بالعملية السياسية في ظل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما شدد الطرفان على تمديد التفويض لتقديم المساعدات عبر الحدود، والمساعدة في رفع معاناة الشعب السوري.

وبالشأن الإثيوبي، أكد الطرفان التزامهما بدعم الجهود الإثيوبية في الاستجابة للأزمة القائمة في تيغراي.

المصدر: "الحرة"