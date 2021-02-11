وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره اليوناني

بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره اليوناني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ونتائج اجتماع وزراء خارجية دول الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وبحث اللقاء بين فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرقا لنتائج اجتماع وزراء خارجية دول الشرق الأوسط وشرق المتوسط الذي استضافته اليونان مؤخرا.

المصدر: واس