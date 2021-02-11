 
مباشر
عاجل
أنقرة: قواتنا ستبقى في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائما والحكومة الليبية متمسكة به

أفغانستان.. مقتل 5 جنود بهجوم استهدف موكبا أمميا

أخبار العالم

أفغانستان.. مقتل 5 جنود بهجوم استهدف موكبا أمميا
Reuters
أفغانستان.. مقتل 5 جنود أفغان في هجوم نفذه مسلحون استهدف موكبا للأمم المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pr53

أعلنت الأمم المتحدة ومسؤولون أفغان أن مسلحين مجهولين هاجموا موكبا للمنظمة الدولية على مشارف العاصمة كابل اليوم الخميس، وقتلوا 5 من أفراد الأمن الأفغان كانوا يرافقون عربات المنظمة.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية إن "حركة طالبان" تقف وراء الهجوم، فيما صرح متحدث باسم الحركة بأنها لا علاقة لها بالاعتداء.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان على "تويتر": "تعبر أسرة الأمم المتحدة في أفغانستان عن أساها إثر سقوط خمسة من أفراد الأمن الأفغان في حادث اليوم".

والهجمات على القوات الدولية والأجانب نادرة منذ أن وقعت طالبان اتفاقا مع واشنطن قبل نحو عام، غير أن الهجمات على الأفغان تصاعدت في أنحاء البلاد برغم محادثات السلام في قطر بين طالبان والحكومة الأفغانية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا