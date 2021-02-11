أفغانستان.. مقتل 5 جنود بهجوم استهدف موكبا أمميا

أعلنت الأمم المتحدة ومسؤولون أفغان أن مسلحين مجهولين هاجموا موكبا للمنظمة الدولية على مشارف العاصمة كابل اليوم الخميس، وقتلوا 5 من أفراد الأمن الأفغان كانوا يرافقون عربات المنظمة.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية إن "حركة طالبان" تقف وراء الهجوم، فيما صرح متحدث باسم الحركة بأنها لا علاقة لها بالاعتداء.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان على "تويتر": "تعبر أسرة الأمم المتحدة في أفغانستان عن أساها إثر سقوط خمسة من أفراد الأمن الأفغان في حادث اليوم".

The UN family in #Afghanistan mourns the loss of five Afghan Directorate of Protection Service personnel in an incident today in Surobi District of Kabul. No UN personnel were hurt or vehicle effected in an attack which hit a DPS vehicle that was escorting a UN convoy. — UNAMA News (@UNAMAnews) February 11, 2021

والهجمات على القوات الدولية والأجانب نادرة منذ أن وقعت طالبان اتفاقا مع واشنطن قبل نحو عام، غير أن الهجمات على الأفغان تصاعدت في أنحاء البلاد برغم محادثات السلام في قطر بين طالبان والحكومة الأفغانية.

المصدر: رويترز