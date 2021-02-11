"إنستغرام" يحذف حساب روبرت كينيدي

حذف موقع "إنستغرام" حساب الناشط المثير للجدل والمناهض للقاحات روبرت كينيدي جونيور، وهو نجل شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.

وقال متحدث باسم "فيسبوك" الذي يمتلك "إنستغرام" في بيان "أزلنا هذا الحساب لنشره ادعاءات مرارا حول فيروس كورونا واللقاحات".

وكينيدي هو نجل المدعي العام الأمريكي السابق، السناتور الأمريكي والمرشح الرئاسي روبرت كينيدي، وقد أعلن مرارا أنه ضد اللقاحات. كما ضغط على الكونغرس لمنح الآباء إعفاءات من متطلبات الدولة التي تفرض عليهم تطعيم أطفالهم.

وصفحة كينيدي على "فيسبوك" والتي تضم أكثر من 300000 متابع، لا تزال نشطة فعالة، وقال المتحدث باسم الشركة إنه لا توجد خطط لإزالة تلك الصفحة "في الوقت الحالي".

وقالت منظمة الدفاع عن صحة الأطفال، وهي مجموعة كينيدي غير الهادفة للربح، والتي تعرب عن شكوكها بشأن الفوائد الصحية للقاحات، إنها لا تستطيع التعليق على الفور على تصرفات "إنستغرام".