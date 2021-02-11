 تشيجوف: محادثات بوريل في موسكو كانت صعبة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، إن مباحثات المفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كانت صعبة في موسكو.

وذكر تشيجوف، في حديث للصحفيين، أن هذه المباحثات رغم صعوبتها بالنسبة للجانب الأوروبي، إلا أنها تميزت بقدر عال من الاحتراف المهني.

وأضاف تشيجوف: "على الرغم من أن السيد بوريل، قام بتغيير صياغة عباراته، على ما يبدو في طريقه من موسكو إلى بروكسل، وقال إن علاقتنا وصلت إلى الحضيض، لكني أعتقد أن هذه مبالغة كبيرة".

ونوه الدبلوماسي الروسي، بأنه تم خلال المحادثات في موسكو، بحث مسائل كانت مواقف روسيا والاتحاد الأوروبي ليس فقط متقاربة، بل ومتطابقة في بعض الأحيان. لكن تم كذلك بحث، قضايا، فيها اختلاف واضح بين مواقف الجانبين. وقال: "هذا ما يؤكد اهمية استمرار الحوار الذي يعتبره الاتحاد الاوروبي أيضا ضروريا".

المصدر: نوفوستي