الخارجية التركية ترد على واشنطن بشأن رجل الأعمال عثمان كافالا

قالت وزارة الخارجية التركية الخميس، إنه لا يمكن لأي دولة أو شخص توجيه أوامر للمحاكم التركية، وذلك في معرض ردها على دعوات واشنطن لإطلاق سراح رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.

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ودعت الولايات المتحدة اليوم تركيا للإفراج فورا عن رجل الأعمال عثمان كافالا، المحتجز منذ أكثر من ثلاثة أعوام من دون إدانة.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن "التهم الزائفة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية".

وكانت محكمة تركية قضت، الجمعة الماضي، بدمج قضيتين ضد كافالا بعدما ألغت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته في إحدى القضيتين، وأصدر مكتب المدعي العام في اسطنبول مذكرة اعتقال جديدة ووجهت تهم جديدة إلى كافالا هذه المرة بمشاركته في محاولة انقلابية في تركيا في يوليو 2016.

وعثمان كافالا، هو رجل أعمال وناشط حقوقي، ومؤسس منظمة "أناضولو كولتور"، التي تدعم بشكل خاص مشاريع الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك المصالحة بين السكان الأتراك والأرمن والحل السلمي للقضية الكردية.

المصدر: الأناضول+ رويترز+ سبوتنيك