تركيا.. اعتقال 3 أشخاص بسبب ملصق "Wanted" لصهر أردوغان

أفادت صحيفة "زمان" التركية، بأن قوات الأمن اعتقلت 3 شبان من حزب الشعب الجمهوري بمدينة إزمير على خلفية توزيع ملصق "مطلوب (Wanted)" للإعلان عن اختفاء صهر الرئيس التركي.

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ولفتت الصحيفة إلى أن اللجان الشبابية بحزب الشعب الجمهوري وزعت ملصقا في 81 مدينة وبلدة للإعلان عن غياب برات ألبيراق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الأنظار بعد استقالته من منصب وزير الخزانة، منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وتضمن الملصق رابط www.128milyardolar.com في إشارة منه إلى الادعاءات المتداولة حول بيع البنك المركزي نحو 128 مليار دولار من احتياطيه خلال العام الماضي.

بدورها، ذكرت صحيفة "سوزجو" أن قوات الأمن التركية اعتقلت كلا من أوزجان يلشان وسلمان دمير وجام أكبولوت، الأعضاء في حزب الشعب الجمهوري، بعد استدعائهم إلى مركز الشرطة في بلدة كمال باشا، وأحالتهم إلى المحكمة المناوبة لتقضي بدورها بإخلاء سبيلهم.

المصدر: زمان