الديمقراطيون يكشفون مشاهد مصورة جديدة لاقتحام الكابيتول

عرض النواب الديمقراطيون الذين يمثلون الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيديوهات جديدة لاقتحام الكابيتول تظهر إجلاء مسؤولين كبار وسط قيام مثيري الشغب بمطاردتهم.

وأظهرت الفيديوهات التي نشرت أمس الأربعاء، أفرادا من الحشود المؤيدة لترامب وهم يفتشون المبنى بحثا عن نائبه وهم يهتفون "اشنقوا مايك بنس".

وأظهرت مقاطع مصورة لم يسبق عرضها المشهد من داخل مبنى الكابيتول، حيث حطم مثيرو الشغب النوافذ واشتبكوا مع الشرطة في 6 يناير الماضي، على بعد 30 مترا من الغرفة التي كان بنس يحتمي بها.

Never-before-seen security footage from the U.S. Capitol shows the violent pro-Trump mob overwhelming officers and breaching the building. pic.twitter.com/MiWfLZzqTh — The Recount (@therecount) February 10, 2021

وأظهرت اللقطات، التي تضمنت أيضا مشاهد من كاميرات مراقبة وكاميرات مثبتة بالجسد للهجمات على شرطة الكابيتول، اقتياد بنس ومشرعين، بينهم السيناتور الجنهوري ميت رومني وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى مكان آمن قبل لحظات من اقتحام الحشد للمبنى.

GRAPHIC: Body camera footage from an officer violently attacked by insurrectionists. pic.twitter.com/l5PuswZGHq — The Recount (@therecount) February 10, 2021

A closer shot of Officer Eugene Goodman directing Sen. Mitt Romney to safety on Jan. 6: pic.twitter.com/Xen8wlh0zb — The Recount (@therecount) February 10, 2021

Footage from the perspective of the pro-Trump insurrectionists as Officer Eugene Goodman protects the Senate chamber. pic.twitter.com/xYUkkrgBAP — The Recount (@therecount) February 10, 2021

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واتهم المدعون الديمقراطيون ترامب، بأنه كان "المحرض الرئيسي" على اقتحام مقر الكونغرس، كما اعتبروا أن أنصاره أرادوا قتل نائبه، مايك بنس، ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيوسي.

المصدر: "رويترز"