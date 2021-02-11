"بلومبيرغ": بايدن وشي جين بينغ يستعدان لأول اتصال هاتفي بينهما

قالت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر إن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ يستعدان لإجراء أول اتصال هاتفي بينهما بعد تولي بايدن منصب الرئاسة مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن.

ولم يعلق البيت الأبيض على هذ المعلومات.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي، لكن الاتصال لم يؤد إلى تخفيف التوترات بين واشنطن وبكين، حسب مصادر لـ "بلومبيرغ".

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وتحدث بايدن وشي جين بينغ، اللذان التقيا مرات عديدة عندما كان بايدن نائبا للرئيس الأمريكي، تحدثا في تصريحاتهما عن أملهما بإيجاد قواسم مشتركة، وخاصة بشأن التغير المناخي، لكن بايدن وفريقه ألمحا إلى أن سياسات واشنطن لم تتغير جذريا مقارنة بسياسات الإدارة الأمريكية السابقة.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان بايدن عن نية البنتاغون تشكيل فريق عمل خاص لإعداد توصيات بشأن السياسات تجاه الصين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح في وقت سابق بأن الصين تمثل "أكبر تحد" على الولايات المتحدة.

المصدر: "بلومبيرغ"