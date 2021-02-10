الرئاسة التركية: نثق بأن العلاقة مع واشنطن ستكون جيدة في ظل إدارة بايدن

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن ثقته بأن العلاقة بين أنقرة وواشنطن ستكون جيدة بظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالما أنها تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة.

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن"، قال قالن: "بايدن وفريقه يعرفون تركيا وسياستها".

وأضاف: "عند أخذ تحديات اليوم بدءا من سوريا إلى العراق، ومن ليبيا إلى القوقاز ودول الخليج في الاعتبار، أثق بأنهم (فريق بايدن) سيضعون أهمية تركيا الاستراتيجية وقيمتها في مركز العلاقات".

وتابع: "أثق بأنهم مستعدون لعلاقة ايجابية مع تركيا".

وفي رده على سؤال "هل تتوقعون علاقة مع إدارة جو بايدن أفضل من إدارة دونالد ترامب؟"، لفت قالن إلى أن ترامب عبّر دائما بشكل صريح أنه ينظر إلى تركيا على أنها دولة صديقة.

وتابع: "بخصوص إدارة بايدن، نثق بأن العلاقة ستكون جيدة طالما أنها تستند على الاحترام والمصالح المشتركة والاعتراف المتبادل بالسيادة".

وأضاف: "نثق بأننا سنفتح صفحة جديدة مع إدارة بايدن".

المصدر: "الأناضول"