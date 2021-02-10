غانتس يتحدث عن احتمال مهاجمة منشآت إيران النووية ورئيس إسرائيل يوجه الجيش بالاستعداد التام

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى أن يكون احتمال شن ضربة على منشآت إيران النووية في جدول الأعمال، بينما وجه رئيس إسرائيل، رؤوفين رفلين، بإبقاء الجيش على أهبة الاستعداد.

وقال غانتس، خلال حديث مع إذاعة "كان"، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن يكون احتمال شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية مطروحا "على جدول أعمال صناع القرار" في إسرائيل.

وأضاف أن الاتفاق النووي، الذي تم توقيعه مع إيران قبل 5 أعوام أفسح أمام نظام السلطة في طهران المجال للوصول إلى عتبة تطوير أسلحة نووية.

كما اعتبر غانتس أنه يجب الاستمرار في النشاطات لتقييد دعم إيران "للمنظمات الإرهابية والمليشيات التي تدور في فلكها في الشرق الأوسط".

ومن جهته، أكد رفلين ضرورة إبقاء الجيش الإسرائيلي في حالة استعداد تام لمواجهة أي سيناريو محتمل و"الدفاع عن حدود الوطن في كل الظروف والأوقات".

وقام الرئيس الإسرائيلي بجولة ميدانية في منطقة جبل الشيخ برفقة قائد المنطقة الشمالية، الجنرال أمير برعام.

المصدر: "كان" + وكالات