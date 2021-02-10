تقارير: رودي جولياني يضغط على أوكرانيا للتحقيق في عائلة بايدن

قالت مجلة TIME إن رودي جولياني، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ضغط على الحكومة الأوكرانية من أجل فتح تحقيق حول عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت المجلة أنها حصلت على نص المكالمة الهاتفية التي استمرت 40 دقيقة بين جولياني واثنين من المسؤولين الأوكرانيين، وكانت بمثابة تذكير بأول محاكمة لعزل ترامب.

وبحسب المجلة، لم يوجه جولياني تهديدات صريحة ولكنه دعا الأوكرانيين مرارا إلى "توخي الحذر".

وقال جولياني للمسؤولين الأوكرانيين: "دعوا التحقيق يمضي قدما"، ووعد بالمساعدة في تحسين علاقات أوكرانيا مع ترامب.

وقال جولياني: "دافعي الوحيد ليس أن أوقع أي شخص في ورطة"، مضيفا: "من أجل بلدنا ومن أجل بلدكم، نحتاج إلى تصحيح كل هذه الحقائق".

يذكر أن محاكمة ترامب الأولى كان سببها مكالمة وجهها ترامب إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والتي ألمح فيها إلى أن المساعدة العسكرية الأمريكية قد تعتمد على استعداد زيلينسكي لـ "تقديم خدمة لنا" وإطلاق تحقيق قد يلوث صورة جو بايدن وابنه هانتر بايدن، الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية.

وفي كلتا محاكمتي العزل، اتهم ترامب باستخدام سلطة الرئاسة في محاولة لتأمين فترة ولاية ثانية. وتصاعدت التهمة الموجهة إليه من ضغوط غير لائقة على حكومة أجنبية إلى التحريض على تمرد، لكن من المتوقع أن ينقذه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من الإدانة هذه المرة كما فعلوا في المحاكمة الأولى قبل عام.

المصدر: TIME