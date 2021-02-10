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سلطات ألمانيا تمدد إجراءات الإغلاق في البلاد حتى الـ7 من مارس

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سلطات ألمانيا تمدد إجراءات الإغلاق في البلاد حتى الـ7 من مارس
Globallookpress Michael Sohn/POOL AP/dpa
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قررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد حتى 7 مارس المقبل.

وأكد القرار الإبقاء على الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وسلطات الولايات بشأن الإغلاق، لكنه تضمن أيضا بعض التحفظات، وعلى وجه الخصوص فتح محلات الحلاقة اعتبارا من 1 مارس مع الالتزام بالتدابير الوقائية من كورونا.

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أما قرار إعادة فتح المدارس فيعود للسلطات المحلية في الولايات.

وستتخذ خطوات لتخفيف إجراءات الإغلاق فقط في حال كان عدد الإصابات الجديد بفيروس كورونا مستقرا وأدنى من 35 إصابة لكل 100 ألف من السكان خلال 7 أيام، وعندئذ سيكون من الممكن فتح المحلات التجارية والمتاحف وغيرها من المنشآت.

المصدر: تاس

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