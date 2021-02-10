بايدن يفرض عقوبات على قادة الانقلاب في ميانمار ويطالب بالإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، مطالب بالإفراج الفوري عن رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي.

وأوضح بايدن أن "واشنطن ستحدد المجموعة الأولى من الأهداف هذا الأسبوع، وستفرض ضوابط صارمة على الصادرات وستكون مستعدة لفرض إجراءات إضافية".

وكانت وكالة "رويترز" أفادت نقلا عن مصادرها بأنه من المتوقع أن يعلن بايدن اليوم الأربعاء أمرا تنفيذيا بشأن ميانمار، على خلفية الانقلاب الذي قام به الجيش في الأول من فبراير الحالي وأطاح بحكومة أونغ سان سو كي المنتخبة.

وأشارت المصادر إلى أن بايدن سيتصرف بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

المصدر: "رويترز"