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زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب منطقة بين أستراليا وفيجي

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زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب منطقة بين أستراليا وفيجي
AFP
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع بين أستراليا وفيجي شمال نيوزيلندا.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع اليوم الأربعاء، عند الساعة 13:20:00 (UTC) وعلى عمق 10.0 كم.

وطلبت سلطات نيوزيلندا من السكان الابتعاد عن السواحل بعد تحذير من تسونامي.

المصدر: RT

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