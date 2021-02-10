زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب منطقة بين أستراليا وفيجي
AFP
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع بين أستراليا وفيجي شمال نيوزيلندا.
وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع اليوم الأربعاء، عند الساعة 13:20:00 (UTC) وعلى عمق 10.0 كم.
وطلبت سلطات نيوزيلندا من السكان الابتعاد عن السواحل بعد تحذير من تسونامي.
Notable quake, preliminary info: M 7.5 - southeast of the Loyalty Islands https://t.co/KcEuBtnTyU— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 10, 2021
المصدر: RT