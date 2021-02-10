زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب منطقة بين أستراليا وفيجي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع بين أستراليا وفيجي شمال نيوزيلندا.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع اليوم الأربعاء، عند الساعة 13:20:00 (UTC) وعلى عمق 10.0 كم.

وطلبت سلطات نيوزيلندا من السكان الابتعاد عن السواحل بعد تحذير من تسونامي.

Notable quake, preliminary info: M 7.5 - southeast of the Loyalty Islands https://t.co/KcEuBtnTyU — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 10, 2021

المصدر: RT