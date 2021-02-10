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تركيا..98 وفاة و8636 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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تركيا..98 وفاة و8636 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MURAD SEZER
فيروس كورونا في تركيا
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أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 98 وفاة و8636 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 26998، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2548195.

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 103 وفيات و8103 إصابات بالفيروس.

وتشهد تركيا تراجعا في معدلات الوفيات اليومية بفيروس كورونا، مع استقرار معدلات الإصابات بالفيروس، وازدياد المتعافين منه.

 

المصدر: "الأناضول" + RT

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