إيران: 3 آلاف شخص حصلوا اليوم على لقاح "سبوتنيك V"

قال علي رضا رئيسي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، إن نحو 3 آلاف شخص تلقوا لقاح "سبوتنيك V" اليوم، مؤكدا أن عددهم سيصل إلى 10 آلاف شخص بحلول يوم السبت.

وأوضح رئيسي أنه سيتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 21 يوما، مشيرا إلى أنه "عندما يتم تطعيم أكثر من خمسين مليون شخص في البلاد، يمكننا القول أن المجتمع بات آمنا".

وأضاف: "يعتبر (سبوتنيك V) من بين أفضل ثلاثة لقاحات في العالم من حيث قلة الأعراض الجانبية، ويمنح حماية نهائية بعد شهر إلى شهر ونصف"، مبينا "أننا لا نأخذ تعهدات مكتوبة من المواطنين فيما يتعلق بالآثار الجانبية للقاح، ويتم إعطاء لقاح كورونا طوعا وبالمجان".

عمر هواش

المصدر: RT