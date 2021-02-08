إيران: إذا تم الدفع بنا نحو صناعة السلاح النووي فلن يكون ذنبنا

قال وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، إنه "إذا تم الدفع بطهران نحو صناعة سلاح نووي فلن يكون ذنبها، بل ذنب من دفعها إلى ذلك".

وأوضح علوي في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني قائلا: "لدينا فتوى من المرشد الأعلى (علي خامنئي) بحرمة صناعة السلاح النووي، وأنه معارض للشريعة، لكن في حال محاصرة قطة في زاوية ما، قد تسلك مسارا للدفاع عن نفسها يختلف عن القطة الحرة".

وأضاف: "إذا دفعوا إيران نحو ذلك الاتجاه، فلن يكون ذنبها، بل ذنب من دفعها إلى ذلك".

وتابع: "في الظروف العادية لا تنوي إيران صناعة السلاح النووي، وليس لديها خطة لذلك".

عمر هواش

المصدر: RT