رسالة خطية من المرشد إلإيراني إلى الرئيس الروسي تصل موسكو

سلم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فيتشسلاف فالودين، رسالة خطية من المرشد الإيراني، علي خامنئي، موجهة إلى الرئيس، فلاديمير بوتين.

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وأشاد فياتشيسلاف فولودين خلال لقائه محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، بالاهتمام الخاص من خامنئي بتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية مع روسيا، وقال: "سأقوم في أسرع فرصة ممكنة بتسليم رسالة قائد الثورة الاسلامية الى الرئيس فلاديمير بوتين".

وشدد قاليباف على ضرورة المزيد من تعزيز وترسيخ العلاقات بين طهران وموسكو، بعد وصوله إلى العاصمة الروسية مساء أمس الأحد.

وأشار إلى وجود الكثير من المشتركات في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية بين إيران وروسيا، وقال: "إن لإيران وروسيا مشتركات ورؤى متقاربة في مختلف القضايا الدولية، من شأنها توفير المزيد من الأرضية لتوطيد العلاقات الثنائية".

المصدر: "أنباء فارس"