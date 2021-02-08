نائبة بارزة عن الحزب الجمهوري: ليس لترامب دور كزعيم لحزبنا في المستقبل

أكدت النائبة الأمريكية، ليز تشيني، أرفع عضو جمهوري في مجلس النواب دعم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه "ليس لترامب دور كزعيم لحزبنا في المستقبل".

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وقالت ليز تشيني خلال برنامج "فوكس نيوز صنداي": "نحن حزب أبراهام لنكولن، ونحن حزب رونالد ريغان.. يجب أن نلقي نظرة فاحصة على من نحن، وعن ماذا ندافع، وعن ما نؤمن به".

وأضافت: "أعتقد أنه عندما تنظر إلى أفعاله ( ترامب) التي أدت إلى ما حدث في 6 يناير، وحقيقة أنه تم عزله من الحزبين، وحقيقة أنه خسر الرئاسة، وحقيقة أننا فقدنا مجلس الشيوخ، لذلك علينا أن نكون في وضع يمكننا أن نقول فيه إننا ندافع عن المبادئ والمثل العليا".

وعن رفضها لأعمال ترامب الأخيرة، أوضحت تشيني قائلة: " إنه شخص حرض هجوما على الكابيتول الأمريكي لمنع فرز الأصوات الانتخابية، ما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص، وعند طلبه رفض العنف، رفض المحتجون ذلك، هذا شخص ليس لديه دور كقائد لحزبنا في المستقبل".

وكانت ليز تشيني من بين 10 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب، انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت لعزل دونالد ترامب الشهر الماضي، بسبب "التحريض على العصيان في الكابيتول في 6 يناير" ، ما أدى إلى تعطيل العد الرسمي للكونغرس لأصوات الهيئة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، الذي أكد لاحقا فوز المرشح الديمقراطي المنتخب، جو بايدن.

المصدر: "THE HILL"