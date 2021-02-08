الصين تعتقل صحفية أسترالية بتهمة التجسس

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، أن الصحفية الأسترالية، تشنغ لي، اعتقلت رسميا في الصين بعد 6 أشهر من احتجازها للاشتباه بتقديمها أسرار الدولة بشكل غير قانوني للخارج.

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وقالت باين، اليوم الاثنين، إنه تم الإعلان رسميا عن اعتقال تشنغ (من أصل صيني) في الخامس من فبراير الجاري، بينما كانت محتجزة منذ شهر أغسطس من العام الماضي.

وأضافت أن الحكومة الأسترالية "أثارت بشكل منتظم على مستويات عليا مخاوفها الجادة بشأن احتجاز السيدة تشنغ، بما في ذلك حول سلامتها وظروف احتجازها".

وأشارت باين إلى أن مسؤولين أستراليين زاروا تشنغ، التي لديها طفلان يعيشان في أستراليا، 6 مرات أثناء احتجازها، كان آخرها في نهاية يناير الماضي.

وكانت تشنغ قبل ذلك تقدم برنامجا تجاريا على القناة الناطقة بالإنجليزية، في أكبر محطة حكومية في الصين "سي.سي.تي.في"، وكانت مذيعة بارزة في قناتها الناطقة باللغة الإنجليزية "سي.جي.تي.إن".

وزادت حدة التوترات بين أستراليا والصين خلال العام الماضي، بعد أن دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر جائحة فيروس كورونا، وردت بكين بإجراءات انتقامية تجارية.

المصدر: رويترز