رئيس الكنيست يهاجم القضاء ويدعو إلى تأجيل محاكمة نتنياهو

هاجم رئيس الكنيست، ياريف ليفين، جهاز القضاء الإسرائيلي بشدة، ودعا إلى تأجيل جلسة محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المقررة غدا، الإثنين، والتي تم إلزام نتنياهو بحضورها.

ومن المقرر أن يحضر نتنياهو من أجل الرد على لائحة الاتهام ضده، مع باقي المتهمين، وهم مالك شركة "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني سابقا، شاؤول ألوفيتش، وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس.

وبرر رئيس الكنيست ليفين دعوته إلى تأجيل جلسة محاكمة نتنياهو بالانتخابات القريبة للكنيست.

واعتبر ليفين، في مقابلة نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الأحد، أن "جهاز القضاء في دولة ديمقراطية يحرص عادة على الابتعاد عن التدخل في عملية الانتخابات، إلا أن هذه القاعدة الأساسية داس عليها جهازنا القضائي بقدم همجية منذ فترة".

المصدر: RT + يسرائيل هيوم