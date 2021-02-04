بايدن: أيام تراجع الولايات المتحدة أمام روسيا انتهت

قال الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إنه أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "أيام تراجع الولايات المتحدة أمام روسيا انتهت".

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وقال بايدن، في خطاب ألقاه مساء اليوم الخميس: "أكدت بوضوح للرئيس بوتين بطريقة تختلف كثيرا عن تلك التي اتبعها سلفي، أن أيام تراجع الولايات المتحدة أمام التصرفات العدوانية لروسيا وتدخلاتها في انتخاباتنا وهجماتها السيبرانية وتسميمها للمواطنين انتهت".

وتابع بايدن: "لن نتردد في رفع الثمن الذي ستدفعه روسيا وسندافع عن مصالحنا الحيوية وعن شعبنا، وسنكون أكثر فعالية في التعامل مع روسيا في عملنا ضمن التحالف والتنسيق مع الشركاء الذي يلتزمون بأسلوب التفكير المشابه".

كما أعرب بايدن من جديد عن قلق واشنطن من اعتقال السلطات الروسية المعارض، ألكسي نافالني، مجددا الدعوة إلى الإفراج عنه.



من جانب آخر، أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن الوزير سيرغي لافروف أجرى يوم الخميس محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وبصدد قضية نافالني، التي تطرق إليها بلينكن، أكد لافروف بوضوح ضرورة احترام قوانين روسيا ونظامها القضائي.

ولفت لافروف انتباه بلينكن إلى قضايا اضطهاد أشخاص مشاركين في الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، داعيا إلى ضمان الشفافية في العمليات القضائية ذات الصلة.

وأكد لافروف أن "الجانب الروسي منفتح على العمل المشترك على تطبيع الدائرة الكاملة للعلاقات الثنائية بناء على الاحترام المتبادل وتوازن المصالح".

وأجرى بوتين وبايدن، يوم 26 يناير، أول محادثات هاتفية منذ تولي الأخير منصب الرئيس الأمريكي، حيث رحبا بتوصل بلديهما إلى اتفاق حول تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، في تقدم تم تحقيقه بينما لا تزال هناك خلافات كثيرة بين الطرفين.

المصدر: وكالات