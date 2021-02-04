تركيا تسجل 113 وفاة و7909 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، عن تسجيل 113 وفاة و7909 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 26467، فيما بلغت الإصابات 2508988.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 8815 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 2396199.

وذكرت أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ بداية عملية التطعيم إلى اليوم، هو 2500170.

المصدر: "الأناضول"