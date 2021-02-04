احتجاج مناهض للانقلاب العسكري في شوارع ثاني أكبر مدن ميانمار

أظهرت صور نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي مجموعة من المحتجين يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات مناهضة للانقلاب العسكري في ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار.

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وأظهرت لقطات مصورة نشرت على "فيسبوك"، اليوم الخميس، نحو 20 شخصا خارج جامعة ماندالاي الطبية وهم يرفعون لافتات. وكُتب على إحدى اللافتات "الشعب يحتج على الانقلاب العسكري".

وهتف المحتجون "أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن".

واستولى الجيش على السلطة في ميانمار يوم الاثنين، ليطيح بزعيمة البلاد المنتخبة، أونغ سان سو تشي، وهي محتجزة حاليا.

وللحكام العسكريين السابقين في ميانمار تاريخ من القمع الدموي لاحتجاجات الشوارع.

Let the world knows what’s happening in Myanmar. Our future depends on it. Please listen to our voices. Please Respect the votes we gave with all our heart.#HearTheVoiceOfMyanmar#RespectOurVotespic.twitter.com/0zLW76SJ6X — Thiri Htun (@ThiriHt66888383) February 4, 2021

المصدر: رويترز