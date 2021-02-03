مالي.. مقتل تسعة جنود بهجوم وسط البلاد

أعلن متحدث باسم الجيش في مالي أن مسلحين قتلوا تسعة جنود وأصابوا ستة آخرين بكمين نصبوه قرب قرية بوني بإقليم موبتي وسط البلاد اليوم الأربعاء.

وأضاف الكولونيل سليمان ديمبلي لـ"رويترز" أن الهجوم وقع في حوالي الساعة 6.15 بتوقيت غرينتش وأن نحو 20 مهاجما قتلوا في الاشتباك، علما أنه لم يتضح أي جماعة شنت الهجوم.

وتجوب جماعات متشددة على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" مناطق وسط وشمال مالي وتشن هجمات متكررة على الجيش والمدنيين وجنود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما تتخذ هذه الجماعات تلك المنطقة قاعدة تنطلق منها لشن الهجمات عبر منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى.

المصدر: رويترز