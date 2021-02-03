المخابرات الإثيوبية تعلن إحباط هجوم على سفارة الإمارات
Reuters
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ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية نقلا عن جهاز المخابرات أن السلطات اعتقلت 15 شخصا بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا.
وقالت الوكالة إن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب، وأنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.
وأوضحت أن "المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح".
ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلب التعليق.
المصدر: "رويترز"